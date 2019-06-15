Культура

Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»Московский Комсомолец вчера в 13:31

"Все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют", - заявил Грамоткин в эфире "России 24", отметив, что важнейшие решения "в пьяном угаре" принимать не могли. Также он раскритиковал сцену, в которой голые шахтеры роют туннель.
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Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Комсомольская правдавчера в 15:51

Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Московский Комсомолецвчера в 13:31

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал «Чернобыль» за водку и клюкву

Lenta.ruвчера в 14:01

Экс-директор ЧАЭС возмутился сериалом «Чернобыль»

News.ruвчера в 13:56

«Все люди со стаканами водки бегают»: бывшего директора ЧАЭС возмутило показанное в сериале HBO пьянство

Телеканал 360°вчера в 13:47

Экс-глава Чернобольской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Газета.Ruвчера в 15:16

Экс-директор ЧАЭС прокомментировал сериал «Чернобыль» и ситуацию вокруг станции

Вести.Ruвчера в 11:25
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:26, Вашингтон
Гаджеты

MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

Обновлено вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Станислав Садальский полакомился «пищей бедняков»

Обновлено вчера в 22:42
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Хоккей

На чемпионский парад «Сент-Луиса» пришло 500 тысяч человек

Ранее губернатор штат Миссури Майк Парсон объявил официальным указом, что 15 июня 2019 года станет днем команды «Сент-Луис Блюз» во всем штате.
Обновлено в 01:17
Общество

Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

Обновлено в 00:08
Баскетбол

Мэр Оттавы призвал игроков «Торонто» не посещать Белый дом

Мэр столицы Канады Джим Уотсон предложил игрокам баскетбольной команды «Торонто Рэпторз» посетить парламент Канады и встретится с канадским премьер-министром, вместо традиционных посещения Белого дома и встречи с президентом США.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие

Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper

Сообщается о том, что незадолго до атаки на два танкера, иранские системы ПВО зафиксировали американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, находившийся рядом с границами воздушного пространства Ирана, в результате чего по нему была выпущена зенитная ракета.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки

Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено вчера в 12:03
Гаджеты

AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple

По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево

Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено 14 июня в 09:59
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Религия

Православные отмечают праздник Святой Троицы

Обновлено вчера в 23:58
Футбол

«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Шахтера» Данченко

Обновлено вчера в 10:33
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Создатели видео вдохновлялись сценами из роликов с испытаниями подобных роботов, которые проводят их создатели из компании Boston Dynamics.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено вчера в 14:32
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией

Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика

Компания из Монголии построит в Бурятии завод по производству пеллет

Запрет использования угля в качестве топлива в Улан-Баторе вызвал к жизни проект по строительству в Бурятии завода по производству пеллет.
Обновлено вчера в 05:17
Наука

Злоупотребление фастфудом может быть причиной слабоумия

Употребление гамбургеров и другого фастфуда способствует преждевременному старению мозга.
Обновлено 14 июня в 04:59
Общество

В Дамаске открылся музей сирийской медицины и науки

Обновлено вчера в 22:08
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия

Пензенские пожарные потушили дом в селе Лопатки рядом с Чемодановкой

Напомним, 15 июня в 21:46 на улице Песочной в селе Лопатки загорелся жилой дом и надворные постройки.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-на»

Обновлено вчера в 10:34
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Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

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