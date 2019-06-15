Культура
Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»Московский Комсомолец вчера в 13:31
"Все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют", - заявил Грамоткин в эфире "России 24", отметив, что важнейшие решения "в пьяном угаре" принимать не могли. Также он раскритиковал сцену, в которой голые шахтеры роют туннель.
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«Все люди со стаканами водки бегают»: бывшего директора ЧАЭС возмутило показанное в сериале HBO пьянство
Телеканал 360°вчера в 13:47
Экс-директор ЧАЭС прокомментировал сериал «Чернобыль» и ситуацию вокруг станции
Вести.Ruвчера в 11:25
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