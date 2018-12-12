Политика
Политика украинских властей вынуждает 3 млн граждан страны работать в России. Такую точку зрения высказал бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов в эфире телеканала NewsOne. По его словам, в РФ трудятся 3 млн граждан Украины.
Известиявчера в 22:56
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Политика
Финдиректор Huawei выйдет под залог
Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде, добилась своего освобождения под залог (около 7,5 миллиона долларов США).
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам
Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 00:16
Политика
Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Нижняя палата конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой конгрессмены призвали европейские правительства отказаться от проекта «Северный поток-2», а президента США Дональда Трампа — ввести против него санкции, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 00:34
Политика
Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину
Один из украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, Денис Гриценко, отказался признавать вину и объявил себя военнопленным.
Обновлено в 00:17
Политика
Путин открыл заседание СПЧ минутой молчания в память об Алексеевой
Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по правам человека (СПЧ) минутой молчания в память о председателе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, скончавшейся 8 декабря.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Трамп ответил на вопрос об импичменте
Президент США Дональд Трамп заявил, что не волнуется, что его могут подвернуть импичменту. Об этом 12 декабря сообщает «Газета.ру».
Обновлено в 00:26
Политика
Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки
В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство "ничего не должно" молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.
Обновлено в 00:29
Политика
Иск порноактрисы против Трампа обойдется ей в $300 тыс
Почти $300 тыс. обязана выплатить порноактриса Стеффани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) адвокатам президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 00:31
Политика
Захарова ответила на призывы депутата рады уничтожить Крымский мост
Обновлено в 00:29
Политика
Львовские депутаты попросили Порошенко закрыть генконсульство России
Закрыть генеральное консульство России во Львове попросил Львовский областной совет президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
США возвели наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе
Как пишет РИА Новости, на прошлой неделе Анкара призвала Вашингтон отказаться от сооружения наблюдательных пунктов в Сирии.
Обновлено в 00:20
Политика
Адвокаты Флинна попросили для него условного срока
Сторона защиты экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна просит суд приговорить его к условному заключению и общественным работам.
Обновлено в 00:14
Политика
Путин осудил проведение несанкционированных митингов в России
Призывы к несанкционированным митингам могут привести к событиям, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Додон опроверг заявления о вмешательстве России в выборы в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова премьера Павла Филипа о якобы попытках вмешательства России в парламентские выборы 2019 года в Молдавии, сообщают "Известия".
Обновлено в 00:32
Политика
Россиянка Бутина согласилась признать вину частично
Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в конспиративной деятельности в США, согласилась признать себя виновной по части пунктов обвинения.
Обновлено в 00:14