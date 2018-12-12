Политика украинских властей вынуждает 3 млн граждан страны работать в России. Такую точку зрения высказал бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов в эфире телеканала NewsOne. По его словам, в РФ трудятся 3 млн граждан Украины.

Политика Политика Конгресс США принял законопроект о санкциях против Никарагуа 11 декабря Конгресс США одобрил законопроект Nica Act о санкциях против правительства Даниэля Ортеги в Никарагуа, передает телеканал TeleSur.

Политика Политика Финансового директора Huawei выпустят под залог Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог задержанную в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает телеканал Global News.

Политика Политика Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.

Армия и оружие Армия и оружие Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.

Политика Политика Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.

Политика Политика Трамп верит в народный бунт в случае своего импичмента Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за возможного импичмента.

Политика Политика Турчак потребовал отменить повышение зарплат чиновникам Екатеринбурга Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак жестко раскритиковал решение городской думы Екатеринбурга повысить зарплату мэру и депутатскому корпусу.

Армия и оружие Армия и оружие США возвели наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе На северо-востоке Сирии появились наблюдательные пункты, против которых выступала Турция.

Политика Политика Путин допустил возможность изменения закона о митингах Президент РФ Владимир Путин заявил, что допускает корректировку закона о шествиях и митингах, но решения должны быть взвешенными.

Политика Политика Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.

Политика Политика Более 40% россиян никогда не читали Конституцию Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».

Политика Политика Американские СМИ предупредили о формировании «Восточной Антанты» Россия и Китай, несмотря на противоречия, формируют "Восточную Антанту", способную противостоять США и НАТО, пишет обозреватель The Hill Джефф Хоун.

Армия и оружие Армия и оружие Тихоокеанский флот усилят «Калибрами» Российский Тихоокеанский флот (ТОФ) будет усилен шестью дизель-электрическими субмаринами, восемью корветами, вооруженным «Калибрами» эсминцем, атомными подлодками и малыми ракетными кораблями.

Политика Политика В США призвали избавить экономику Украины от «влияния» России Сотрудники аналитического центра считают, что «помощь» Вашингтона избавит украинскую экономику от «влияния» России.