Политика

Экс-депутат Верховной рады назвал причину миграции украинцев в Россию
Известия
вчера в 22:56

Политика украинских властей вынуждает 3 млн граждан страны работать в России. Такую точку зрения высказал бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов в эфире телеканала NewsOne. По его словам, в РФ трудятся 3 млн граждан Украины.
Известиявчера в 22:56

Подробнее о событии

Останутся дети и пенсионеры: политолог прокомментировал трудовую миграцию украинцев

РЕН ТВ03:31

«Выполняют самую черную работу»: украинцы пожаловались на жизнь в России

ТВ Центр02:31

В Раде объяснили, почему украинцы едут в Россию на заработки

URA.Ru01:08

Экс-депутат Рады обвинил Киев в том, что украинцы работают в России

RT на русском01:06

Экс-депутат Рады объяснил, почему украинцы уезжают на заработки в Россию

Комсомольская правда00:08

Экс-депутат Верховной рады назвал причину миграции украинцев в Россию

Известиявчера в 22:56

Экс-депутат Рады назвал причину миграции украинцев в Россию

Российская газета01:25
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Политика

В Кремле ответили на слова Порошенко о «войне» в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с озвученной украинским лидером Петром Порошенко оценкой инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 05:05
Политика

В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй

Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 05:07
Политика

Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про обсуждение главой государства Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым возможности изменения Конституции.
Обновлено в 04:58
Политика

Трампа призвали защитить Европу от российского газа

Европейские правительства призывают отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено в 05:02
Политика

Финдиректор Huawei выйдет под залог

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде, добилась своего освобождения под залог (около 7,5 миллиона долларов США).
Обновлено в 04:56
Политика

Госдума согласилась изолировать террористов от других заключенных

Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении пакет поправок, обеспечивающих изолированное содержание в тюрьмах тех, кто был осужден за преступления террористической и экстремистской направленности.
Обновлено в 05:00
Политика

Сокуров обсудил с Путиным освобождение Сенцова

Член Союза по правам человека Игорь Борисов рассказал о просьбе об освобождении гражданина Украины Олега Сенцова, прозвучавшей на заседании СПЧ 11 декабря.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам

Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 03:47
Политика

Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки

В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство "ничего не должно" молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.
Обновлено в 05:05
Политика

Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и ряду чиновников городской администрации.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

«Яндекс.Карты» случайно рассекретил иностранные военные объекты

Мэтт Корда (Matt Korda) обнаружил, что картографический сервис «замылил» некоторые участки на территории государств, таким образом обозначив точное местоположение военных объектов двух стран, а также военных баз НАТО.
Обновлено в 05:01
Политика

Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо выяснить причины отмены ряда концертов рэперов в регионах.
Обновлено в 05:03
Политика

В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»

Недоверие к политике США вынуждает Россию и Китай налаживать прочный союз, несмотря на противоречия.
Обновлено в 05:05
Политика

Совфед намерен отклонить закон Госдумы о ликвидации ГУПов и МУПов

Законопроект о ликвидации или реорганизации государственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП), который был подготовлен Федеральной антимонопольной службой и уже принят в первом чтении Госдумой, не будет поддержан Советом Федерации.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Путин присвоил командующему Балтфлотом звание адмирала

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Александру Носатову.
Обновлено в 05:01
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