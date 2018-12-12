Политика
Политика украинских властей вынуждает 3 млн граждан страны работать в России. Такую точку зрения высказал бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов в эфире телеканала NewsOne. По его словам, в РФ трудятся 3 млн граждан Украины.
Известиявчера в 22:56
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Политика
В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй
Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 03:35
Политика
Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной
Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.
Обновлено в 03:33
Политика
Трампа призвали защитить Европу от российского газа
Европейские правительства призывают отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено в 03:31
Политика
Финансового директора Huawei освободили под залог
Канадский суд освободил под залог арестованного финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает экстрадиции в США, сообщило в среду агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам
Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 03:37
Политика
Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны
Российская Конституция выдержала проверку временем и создала условия для стабильного развития страны.
Обновлено в 03:33
Политика
Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу
В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.
Обновлено в 03:33
Политика
Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и ряду чиновников городской администрации.
Обновлено в 03:37
Политика
Глава Минтранса возглавил совет директоров «Аэрофлота»
Министр транспорта Евгений Дитрих избран председателем совета директоров «Аэрофлота».
Обновлено в 03:35
Политика
Трамп верит в народный бунт в случае своего импичмента
Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за возможного импичмента.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Испытания двух версий МиГ-35 сняли на видео
Пилоты Летно-испытательного центра Минобороны РФ в Ахтубинске приступили к интенсивным полетам на двух разновидностях глубоко модернизированного истребителя МиГ-35: одноместной и учебно-боевой "спарке".
Обновлено в 03:20
Политика
Суд обязал начать антикоррупционное расследование против Гройсмана
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении премьер-министра страны Владимира Гройсмана, передают "Украинские новости".
Обновлено в 03:36
Политика
Совфед не поддержит законопроект о ликвидации унитарных предприятий
Об инициативе Госдума 11 декабря приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий.
Обновлено в 03:31
Политика
В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»
Недоверие к политике США вынуждает Россию и Китай налаживать прочный союз, несмотря на противоречия.
Обновлено в 03:31
Политика
Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной
Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 01:02