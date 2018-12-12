Политика

Экс-депутат Верховной рады назвал причину миграции украинцев в Россию
Известия
вчера в 22:56

Политика украинских властей вынуждает 3 млн граждан страны работать в России. Такую точку зрения высказал бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов в эфире телеканала NewsOne. По его словам, в РФ трудятся 3 млн граждан Украины.
Известиявчера в 22:56

Подробнее о событии

Останутся дети и пенсионеры: Политолог прокомментировал трудовую миграцию украинцев

РЕН ТВ03:31

«Выполняют самую черную работу»: украинцы пожаловались на жизнь в России

ТВ Центр02:31

В Раде объяснили, почему украинцы едут в Россию на заработки

URA.Ru01:08

Экс-депутат Рады обвинил Киев в том, что украинцы работают в России

RT на русском01:06

Экс-депутат Рады объяснил, почему украинцы уезжают на заработки в Россию

Комсомольская правда00:08

Экс-депутат Верховной рады назвал причину миграции украинцев в Россию

Известиявчера в 22:56

Экс-депутат Рады назвал причину миграции украинцев в Россию

Российская газета01:25
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Политика

В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй

Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 03:35
Политика

Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной

Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.
Обновлено в 03:33
Политика

Трампа призвали защитить Европу от российского газа

Европейские правительства призывают отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено в 03:31
Политика

Финансового директора Huawei освободили под залог

Канадский суд освободил под залог арестованного финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает экстрадиции в США, сообщило в среду агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам

Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 03:37
Политика

Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны

Российская Конституция выдержала проверку временем и создала условия для стабильного развития страны.
Обновлено в 03:33
Политика

Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу

В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.
Обновлено в 03:33
Политика

Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и ряду чиновников городской администрации.
Обновлено в 03:37
Политика

Глава Минтранса возглавил совет директоров «Аэрофлота»

Министр транспорта Евгений Дитрих избран председателем совета директоров «Аэрофлота».
Обновлено в 03:35
Политика

Трамп верит в народный бунт в случае своего импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за возможного импичмента.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Испытания двух версий МиГ-35 сняли на видео

Пилоты Летно-испытательного центра Минобороны РФ в Ахтубинске приступили к интенсивным полетам на двух разновидностях глубоко модернизированного истребителя МиГ-35: одноместной и учебно-боевой "спарке".
Обновлено в 03:20
Политика

Суд обязал начать антикоррупционное расследование против Гройсмана

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении премьер-министра страны Владимира Гройсмана, передают "Украинские новости".
Обновлено в 03:36
Политика

Совфед не поддержит законопроект о ликвидации унитарных предприятий

Об инициативе Госдума 11 декабря приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий.
Обновлено в 03:31
Политика

В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»

Недоверие к политике США вынуждает Россию и Китай налаживать прочный союз, несмотря на противоречия.
Обновлено в 03:31
Политика

Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной

Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 01:02
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