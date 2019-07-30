с чего всё началось

На Украине проходящие службу по контракту военнослужащие массово увольняются из вооруженных сил страны, об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУ

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