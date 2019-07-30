Армия и оружие

Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУREGNUM 00:59

На Украине проходящие службу по контракту военнослужащие массово увольняются из вооруженных сил страны, об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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 он опубликовал письмо от заместителя начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко.
Телеканал 360°01:05

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