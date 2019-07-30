с чего всё началось

На Украине проходящие службу по контракту военнослужащие массово увольняются из вооруженных сил страны, об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУ

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

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Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Экономика Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

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Экономика Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.

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Происшествия Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Крита Около греческого острова Крит в среду, 31 июля, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

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