с чего всё началось

На Украине проходящие службу по контракту военнослужащие массово увольняются из вооруженных сил страны, об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУ

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Экономика Утверждены новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров В России утвердили единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров.

Политика На Украине арестовали танкер РФ На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.

Политика Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны.

Культура Сергей Соседов назвал фестиваль «Жара» «позорной ярмаркой тщеславия» Критик отметил, что организаторы фестиваля тратят деньги на «позорную ярмарку тщеславия», когда на сцену выходят хоть и популярные исполнители, но лишенные таланта и музыкальной культуры.

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".

Политика Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова Смена руководства не повлияет на работу ярославского театра драмы имени Волкова, он работает в штатном режиме, план на сезон полностью сформирован, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.

Происшествия Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

Технологии Россияне смогут отличать онлайн-кинотеатры от пиратов с помощью меток В интернете легальные онлайн-кинотеатры вскоре можно будет легко отличить от пиратских сайтов – в поисковиках у официальных площадок появится специальная отметка.

Общество Лужков назвал причину массовой гибели пчел в России Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, в настоящее время занимающийся фермерством, рассказал что причиной массовой гибели пчел в России является химия которую используют фермеры.

Общество Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Здоровье Назван первый признак алкоголизма Тремор может вызвать и печеночная недостаточность – тоже явный признак алкоголизма.

Политика Спецпредставитель ООН по Сирии не поехал на переговоры в Нур-Султан Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не приедет на международную встречу по Сирии в казахстанской столице Нур-Султан.

Экономика Росстат подсчитал уровень бедности в России Число бедных в России выросло с 20,4 млн человек в первом квартале 2018 года до 20,9 млн человек в первом квартале этого года, свидетельствуют данные Росстата, подсчитавшего численность населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Политика Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации Митрохина на выборы Мосгоризбирком отменил решение об отказе в регистрации Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Экономика В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

Кино Вышел трейлер фильма ужасов «Маяк» с Робертом Паттинсоном Мировая премьера фильма ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях запланирована на 18 октября 2019 года.