с чего всё началось

В Сети появилась информация о преступлениях ВС Украины в Донбассе. Об этом в своем фейсбуке сообщил бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко.

Экс-депутат Рады опубликовал информацию о преступлениях ВСУ в Донбассе

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