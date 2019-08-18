Армия и оружие
Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в ДонбассеРИА Новости 01:52
Документы, адресованные министру обороны Украины Степану Полтораку, освещают период с 2014 по 2015 годы. В отчете, как утверждает Журавко, сообщается о росте количества преступлений против гражданского населения Донбасса.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-депутат Верховной рады разместил в Сети документы о преступлениях ВСУ
Телеканал 360°вчера в 22:53
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Политика
Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний
Обновлено в 02:02
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми
Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:23
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек
Более 40 человек погибли, около 100 пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана.
Обновлено вчера в 21:07
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
В Казахстане за сутки произошли три землетрясения
Обновлено в 01:18
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено 15 августа в 20:48
Наука
Мутантные черви оказались очень восприимчивы к обезболивающим опиоидам
Огромные мутантные черви оказались восприимчивыми к опиоидам, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии
Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено 16 августа в 19:04
Политика
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Экс-глава МИД Франции: Запад злится на русских за то, что они остались русскими
Экс-глава французского МИД призвал вернуться к реализму в политике, сохранив уважение избирательных и демократических норм.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Панайотов опроверг слухи об уходе от Григория Лепса
Обновлено вчера в 07:55
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Члены правительства, депутаты Госдумы и аналитики Банка России в ближайшие месяцы обсудят, на что потратить ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал виновными двух военнослужащих, которые по ошибке запустили авиационную ракету Х-29ТД.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Потеряла себя: Юлия Волкова стала копией Ирины Понаровской
Некоторое время назад Понаровская кардинально изменила имидж. Произошло это незадолго до того, как она решила "выйти из тени".
Обновлено в 00:00
Транспорт
Тайфун «Кроса» в Приморье затопил 17 дорог
Тайфун «Кроса», прошедший в Приморье принес 70 процентов месячной нормы осадков. В результате частично затопленными оказались 17 дорог.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба
Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
Обновлено 15 августа в 06:58
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Футбол
Робин ван Перси: «Мы с „Арсеналом“ были женаты, но затем жена стала уставать от меня»
Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси рассказал, почему решил покинуть лондонский клуб в 2012 году.
Обновлено в 01:38