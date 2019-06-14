Политика

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для УкраиныRT на русском вчера в 22:58

Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, районы, граничащие с Крымом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала.
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Водную блокаду Крыма связали с экологической катастрофой для Украины

Lenta.ruвчера в 23:39

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины

RT на русскомвчера в 22:58

Алексей Журавко: Блокада Северо-Крымского канала бьет по жителям Херсонской области

Новостной фронтвчера в 13:56

Экс-депутат Рады показал страшные последствия блокады Крыма для украинцев

ФАНвчера в 20:34

Экс-депутат рассказал о катастрофических последствиях блокады Крыма для украинцев

Московский Комсомолецвчера в 20:15

Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев

РИА Новостивчера в 19:25

Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины

Известиявчера в 20:50
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Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

Власти Карелии хотят изменить охранный статус урочища Сандармох

Обновлено вчера в 11:12
Авто

Mitsubishi готовит конкурента для Ford Ranger Raptor

Пресс-служба Mitsubishi рассказала о том, что концепт пикапа Triton Absolute, показанный ранее в этом году, может пойти в серийное производство.
Обновлено вчера в 14:42
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА

"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Стрелок из новозеландского Крайстчерча не признал вину

Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено вчера в 10:00
Космос

NASA обнаружило в дюнах на Марсе лого Star Trek

Орбитальный аппарат NASA, исследующий Марс, обнаружил на Красной планете «все виды фантастических образований», напоминающие то ли Pac-Man, то ли логотип Star Trek.
Обновлено 12 июня в 20:27
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика

В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю

Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.
Обновлено 11 июня в 07:26
Транспорт

СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах

В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Общество

Роскомнадзор проверит TikTok на наличие запрещенной информации

Роскомнадзор начал анализ контента в приложении TikTok на наличие запрещенной информации, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
Обновлено вчера в 18:04
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

В Астраханской области задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции

Деятельность участников преступного сообщества, подозреваемых в организации незаконной миграции, пресечена сотрудниками полиции в Астраханской области.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику

Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

ГИБДД предложила новые тесты на алкоголь и наркотики для водителей

ГИБДД предложила ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики, сообщает телеканал Москва 24.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Авто

Названы марки автомобилей, которые доставляют удовольствие владельцам

По данным исследования, проведенного в прошлом году, максимальный процент владельцев ТС, которые расценивают свое авто именно как удовольствие, приходится на хозяев Land Rover - 64% собственников автомобилей этой марки отметили, что машина приносит им положительные эмоции.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка

Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус».
Обновлено вчера в 18:20
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории

"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено 12 июня в 23:52
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение

Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.
Обновлено вчера в 19:20
Гаджеты

Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами

«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий

Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Футбол

Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»

Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Обновлено вчера в 23:31
Авто

В США выставили на продажу отель с автомобильным музеем. Спойлер: очень дорого

В общую стоимость включён не только музей, но и 2800 гектаров земли, а также отель Gateway Canyons Resort с 72 роскошными номерами.
Обновлено в 00:30
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
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