Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для УкраиныRT на русском вчера в 22:58
Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, районы, граничащие с Крымом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала.
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с чего всё началось
«Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, сёла утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», — написал экс-депутат в социальной сети «ВКонтакте».RT на русскомвчера в 22:58
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Алексей Журавко: Блокада Северо-Крымского канала бьет по жителям Херсонской области
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Экс-депутат рассказал о катастрофических последствиях блокады Крыма для украинцев
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