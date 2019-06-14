Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для УкраиныRT на русском вчера в 22:58

с чего всё началось

Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, районы, граничащие с Крымом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Политика Путин повысил зарплаты российским судьям В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся детский сад В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.

Политика Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.

Политика В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2» Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.

Армия и оружие Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией Руководитель армейских спецподразделений Британии подготовил секретную концепцию, которую должен будет рассмотреть британский кабмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Политика Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.

Армия и оружие США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Происшествия Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.

Экономика Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю "Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).

Происшествия Около 60 мертвых тюленей нашли на берегу у Аляски Не менее 60 мертвых тюленей обнаружили на американском берегу Чукотского и Берингова морей.

Общество Зрителей возмутил эфир Малышевой о «кретинах» Зрителей возмутили ее слова о людях с ментальными нарушениями. Малышева в эфире предложила обсудить, «откуда берутся кретины».

Музыка Названы самые богатые рэперы в мире Forbes составил рейтинг самых богатых рэперов в мире.

Наука В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.

Общество Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.

Финансы Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.

Экономика Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.

Общество В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы» Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.

Экономика «Ведомости» узнали о назначении отстающим регионам министров-кураторов Минэкономразвития определило регионы с самой слабой экономикой, кураторами для них стали члены правительства, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву.