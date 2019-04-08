Политика
Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами»RT на русском 20:15
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами». По её словам, украинцы являются «слабой нацией», поскольку позволяют себя «унижать».
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И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу.
— Ирина Фарион, украинский филологФАН 21:40
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