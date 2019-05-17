Политика
Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы ПономаревуИзвестия 13:19
Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко «в последний рабочий день своей каденции» предоставил гражданство страны бывшему депутату российской Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Илье Пономареву. Об этом сам экс-парламентарий сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 17 мая.
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