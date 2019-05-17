Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство УкраиныREGNUM вчера в 10:34

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины. Об этом сообщил сам Пономарев на своей странице в Facebook на украинском языке.

Гаджеты Обзор Apple Air Pods 2: снова лучшие наушники-вкладыши? Сами наушники внешне совершенно не отличаются от Air Pods первого поколения.

Общество Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.

Космос В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Авто Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.

Политика Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.

Авто Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа Шпионам удалось сфотографировать Skoda Octavia нового поколения.

Происшествия Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.

Политика У России прорезается право голоса в ПАСЕ Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.

Политика В ДНР более 2 тыс. человек подали заявления на российский паспорт Заявления на получение российского паспорта по упрощённой системе подали более двух тысяч жителей самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

Общество Беглов поручил увеличить надбавку классным руководителям Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручение увеличить надбавку школьным учителям за классное руководство.

Шоу-бизнес Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.

Футбол ЦСКА переиграл «Реал» и вышел в финал Евролиги Баскетбольный московский клуб ЦСКА в упорнейшей борьбе обыграл мадридскую команду «Реал» в матче полуфинала Евролиги.

Технологии AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку» Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.

Общество В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.

Шоу-бизнес Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Происшествия В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100 Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.

Шоу-бизнес Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.

Политика Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов "Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.

Происшествия Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".

Здоровье В больнице Челябинска нашли около 20 ошибок при начислении зарплат В больнице №6 Челябинска устранили около 20 счётных ошибок при начислении зарплат. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.