Футбол
Экс-член ФИФА пожизненно отстранен от футбола за взяткиГазета.Ru 09:59
Бывшему функционеру пожизненно запрещено заниматься любой футбольной деятельностью. Также он оштрафован на 1 млн швейцарских франков. Ранее бывшего вице-президента ФИФА приговорили к девяти годам тюрьмы.
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