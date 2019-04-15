Футбол

Экс-член ФИФА пожизненно отстранен от футбола за взяткиГазета.Ru 09:59

Бывшему функционеру пожизненно запрещено заниматься любой футбольной деятельностью. Также он оштрафован на 1 млн швейцарских франков. Ранее бывшего вице-президента ФИФА приговорили к девяти годам тюрьмы.
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Экс-глава Бразильской конфедерации футбола оштрафован на 1 миллион швейцарских франков

Матч ТВ10:30

ФИФА оштрафовала экс-главу Бразильской конфедерации футбола на 1 млн швейцарских франков

ТАСС09:26

Экс-член ФИФА пожизненно отстранен от футбола за взятки

Газета.Ru09:59

Экс-глава Бразильской конфедерации футбола оштрафован на $ 1 млн

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ФИФА оштрафовала бывшего главу Бразильской конфедерации футбола на 1 миллион швейцарских франков

Эхо Москвы10:03

ФИФА оштрафовала бывшего главу Конфедерации футбола Бразилии на 1 милллион за взятки

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:43, Ашберн
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