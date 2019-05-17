Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного ПорошенкоИзвестия 05:52
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко. Об этом он рассказал в беседе с «Вести Украина».
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Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
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Появилось видео с изъятыми у бывших полковников ФСБ деньгами
Напомним, 17 мая стало известно, что у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.
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Загитова поблагодарила всех за поздравления
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Рудковская рассказала, что не хватило Лазареву для победы
Обновлено в 07:16
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
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Спорт
Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы
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Одним словом «Автосалон МК» на юбилейном празднике газеты кипит, бурлит, фонтанирует эмоциями тех, кто родился с бензином в крови.
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Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
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Политика
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Претенденты на посты глав СБУ и Генпрокуратуры Издание "Обозреватель" со ссылкой на источники писало, что Зеленский якобы предложил должность главы Службы безопасности депутату от фракции партии "Батькивщина" Владиславу Бухареву.
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Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
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Музыка
Результаты финала «Голос. Дети» аннулировали
По результатам проверки «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала.
Обновлено 16 мая в 08:29
Общество
В Кронштадте восстановили первый советский морской робот
Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие.
Обновлено в 07:29
Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 18:49
Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Авто
Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов
Российские автоэксперты составили топ-5 самых надежных полноприводных универсалов, которые не ломаются на протяжении десятилетий.
Обновлено в 05:04
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Футбол
Страндберг после удаления показал жест в адрес арбитра
Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Здоровье
Продукты в рационе волгоградцев могут вызвать гормональный дисбаланс
Нарушения в работе организма сегодня могут вызвать внешняя среда и образ жизни. Но важное влияние оказывает и питание.
Обновлено в 04:39
Политика
Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили
Сенатор напомнил, что экс-президент Грузии в отношениях с Россией "проиграл все, что можно" Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал Владимиру Зеленскому не слушать советы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по вопросам отношений с Россией.
Обновлено в 06:07
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле
Японец Масао Мацумото, состоявший в старейшей на Земле супружеской паре, умер в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
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Анастасия Волочкова в самолете читает прессу о самой себе
Анастасия Волочкова возвращается в Москву после отдыха на Мальдивах. В самолете балерина не скучала и немного почитала прессу о самой себе.
Обновлено вчера в 09:51
Общество
Экономист назвал «маргиналами» оставшуюся в Омске молодежь
Остаются лишь маргиналы, которых интересует только, почем алкоголь и другие препараты, меняющие реальность на сюрреализм – сказал Евсеенко в интервью сайту «ВОмске».
Обновлено вчера в 08:24
Интернет
Google использует Gmail для отслеживания истории покупок
Американская компания Google использует почтовый сервис Gmail для сбора и хранения информации о покупках, совершённых через интернет.
Обновлено в 07:09
Музыка
Мадонна, Верка Сердючка и Кончита Вурст спели на одной сцене в финале «Евровидения» (видео)
На одной сцене в ночь на 19 мая сошлись яркие участники и победители «Евровидения» прошлых лет Кончита Вурст, Монс Зелмерлев, Элени Фурейра и Верка Сердючка.
Обновлено в 06:48
Политика
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
«Пуговка» Катя Старшова очаровала фотографиями без макияжа
Недавно Катя доказала это в очередной раз, опубликовав коллаж из фотографий, на которых она запечатлена без капли макияжа.
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