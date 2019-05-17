Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного ПорошенкоИзвестия 05:52

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко. Об этом он рассказал в беседе с «Вести Украина».
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Бывший чиновник рассказал о стыде дипломатов из-за неопрятного Порошенко

РИА Новости04:36

Дипломатам было стыдно за Порошенко

Вести.Ru06:15

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Газета.Ru04:53

Экс‐глава протокола рассказал о стыде из-за внешнего вида Петра Порошенко

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Экс-глава протокола рассказал о стыде украинцев за внешний вид Порошенко

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Новостной фронт17 мая в 04:14

За внешний вид Порошенко было стыдно, - экс-глава протокола президента

Накануне.Ru17 мая в 03:18
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Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
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Претенденты на посты глав СБУ и Генпрокуратуры Издание "Обозреватель" со ссылкой на источники писало, что Зеленский якобы предложил должность главы Службы безопасности депутату от фракции партии "Батькивщина" Владиславу Бухареву.
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Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
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По результатам проверки «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала.
Обновлено 16 мая в 08:29
Общество

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В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
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Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
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Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
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Продукты в рационе волгоградцев могут вызвать гормональный дисбаланс

Нарушения в работе организма сегодня могут вызвать внешняя среда и образ жизни. Но важное влияние оказывает и питание.
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Сенатор напомнил, что экс-президент Грузии в отношениях с Россией "проиграл все, что можно" Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал Владимиру Зеленскому не слушать советы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по вопросам отношений с Россией.
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