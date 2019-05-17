Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного ПорошенкоИзвестия 05:52

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко. Об этом он рассказал в беседе с «Вести Украина».

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

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