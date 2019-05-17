Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного ПорошенкоИзвестия 05:52
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко. Об этом он рассказал в беседе с «Вести Украина».
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Происшествия
Камера наблюдения зафиксировала крушение истребителя
Авиакатастрофа с китайским истребителем Xian JH-7 попала на видео.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области
Один человек погиб, двое, в том числе ребенок, получили травмы в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.
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Греф признался, что не любит давать советы
Герман Греф нечасто дает интервью, а потому особая журналистская удача расспросить главу Сбербанка, как ему все это удалось.
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«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром», несмотря на дубль Месси
Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры.
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Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
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Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
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Политика
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Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
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Экономика
Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку
Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.
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Шоу-бизнес
Располневшую Седокову довели до голодания
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Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров
Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
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Шоу-бизнес
Александр Носик встретился с одноклассниками спустя 30 лет
Александр Носик встретился с одноклассниками спустя 30 лет, отметив, что давно уже ждал этот момент.
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Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу
41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Авто
Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины
По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
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Армия и оружие
Делайте, как мы сказали: Брюссель получил ультиматум от Вашингтона
Все больше европейцев осознают: держать ядерное оружие американцев у себя под боком - не самая лучшая идея.
Обновлено в 11:37
Политика
Россияне есть на борту задержанного танкера в Египте
На борту задержанного у берегов Египта судна Sea Shark находятся два российских гражданина.
Обновлено в 11:01
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Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Кино
49-летний актер Мэттью Макконахи получил диплом об окончании школы
Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Мэттью Макконахи, от сладенького ромком-мальчика на наших глазах мощно и убедительно выросший до Растина "Настоящего детектива" Коула, получил диплом о среднем образовании.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Южной Африке
В Сети появилось видео нападения на актера и политика Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Видеоролик опубликован на YouTube.
Обновлено в 05:25
Футбол
Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины
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Наука
Стекло из пустыни Сахара образовалось в ходе удара метеорита
Загадочное стекло происходит с востока пустыни Сахара и образовалось около 28,5 миллионов лет назад.
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Политика
Поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» начнутся 20 мая
Поставки кондиционной российской нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба" начнутся в понедельник, 20 мая.
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Кино
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»
Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
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Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
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Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Музыка
Выступление Верки Сердючки на «Евровидении» обескуражило зрителей
Андрей Данилко в роли Верки Сердючки стал одним из приглашенных звезд в финале «Евровидения-2019», прошедшем в Тель-Авиве.
Обновлено в 11:23
Политика
Зеленский пригласил Порошенко на инаугурацию
Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский пригласил действующего президента Петра Порошенко на свою инаугурацию.
Обновлено в 02:48