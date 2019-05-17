Политика

Дипломатам было стыдно за неопрятный вид ПорошенкоРоссийская газета 08:00

Петр Порошенко, завершающий свою работу в качестве президента Украины, всегда пренебрегал своим внешним видом, за что многим дипломатам было стыдно. Об этом в интервью интернет-изданию "Вести-Украина" заявил экс-глава президентского протокола в 2010-2013 годах Юрий Ладный.
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