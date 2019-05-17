Политика
Дипломатам было стыдно за неопрятный вид ПорошенкоРоссийская газета 08:00
Петр Порошенко, завершающий свою работу в качестве президента Украины, всегда пренебрегал своим внешним видом, за что многим дипломатам было стыдно. Об этом в интервью интернет-изданию "Вести-Украина" заявил экс-глава президентского протокола в 2010-2013 годах Юрий Ладный.
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Происшествия
В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами
Обновлено в 09:11
Происшествия
Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина.
Обновлено в 07:36
Политика
Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского
Торжественное заседание Верховной рады Украины по случаю инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится в понедельник в 10.00 мск.
Обновлено в 08:18
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
Обновлено в 05:52
Экономика
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Общество
В Татарстане обмелели реки: пугающие кадры с коптера
Обновлено в 06:30
Музыка
Мадонна оставила разочарованными зрителей «Евровидения-2019»
Обновлено в 03:54
Спорт
Арина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате Европы
Россиянка Арина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 08:40
Политика
Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр
В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.
Обновлено в 07:41
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
УЕФА назвал цены билетов на матчи Евро-2020
УЕФА опубликовал на своем официальном сайте билетную программу на игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 07:18
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Футбол
«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 08:55
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Политика
Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу
В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Бегун умер во время полумарафона в Москве
Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 09:28
Политика
SpaceX подала иск против правительства США
Американская компания SpaceX подала иск против правительства США, при этом суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:44
Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика
Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение «узников Кремля»
В день памяти жертв политических репрессий на Украине Зеленский в соцсети предложил вспомнить "уничтоженных советской властью" и заявил, что его команда продолжает борьбу за возвращение на родину "узников Кремля".
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Футбол
«Реал» завершил сезон поражением от «Бетиса»
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.
Обновлено в 09:20
Музыка
У России 11 друзей: кто голосовал за Лазарева на Евровидении
Определять тройку финалистов жюри помогали зрители. За Сергея отдали свои голоса отдали представители 11 стран.
Обновлено в 04:03
Религия
В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой
Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Спорт
Медведева не оставила без внимания выбор музыки для Загитовой
Обновлено в 06:31