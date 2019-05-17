Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного ПорошенкоИзвестия 05:52
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко. Об этом он рассказал в беседе с «Вести Украина».
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Музыка
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «Наш» дал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно будущих отношений с Россией.
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Взрыв произошел в Харькове, есть погибшие
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Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
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Кино
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
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25-летний голландец Дункан Лоуренс нарушил главное правило конкурса: он выступил не с новой песней.
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Общество
Участники гей-парада прошли маршем по улицам Кишинёва
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Общество
Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров
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Наука
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