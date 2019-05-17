Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного ПорошенкоГазета.Ru 04:53

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА "Новости".
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