Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного ПорошенкоГазета.Ru 04:53
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
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Политика
Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации
Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
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Общество
Сильный ветер валит деревья во Владивостоке
Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
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Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе
Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
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Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Кино
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Известный актер, ветеран ВВС США и мастер единоборств 79-летний Чак Норис посетил 14 мая военную базу Форт Худ в Техасе и сфотографировался на танке.
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Гаджеты
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Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
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Политика
Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Здоровье
Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель
Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.
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Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 16:48
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
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Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии
"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:03
Политика
Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении
В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Политика
Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Обновлено в 15:17
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Политика
Канцлер Австрии назвал программы левых и крайне правых угрозой для ЕС
Как сообщает Le Figaro, канцлер Австрии Себастьян Курц в беседе с журналистами высказал опасения по поводу политических программ левых и крайне правых сил в Европе.
Обновлено в 20:04
Игры
Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3
Microsoft может раскрыть дату релиза и представить геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 на E3 2019.
Обновлено в 14:05
Общество
В Магадане начали ремонтировать фасады домов перед приездом гостей из Москвы
Обновлено в 04:35
Игры
В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться
В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Здоровье
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек
Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве
Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.
Обновлено в 08:39