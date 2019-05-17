Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного ПорошенкоГазета.Ru 04:53
Экс-глава протокола отметил, что действующий президент часто игнорировал правило, согласно которому глава государства должен иметь "опрятный вид". "Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица", - счел Ладный.
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Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
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Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
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Почти 7 млрд долларов вложил Китай в строительство сельских больниц
Инвестиции в размере 6,8 млрд долларов США направили с 2016 года в строительство сельских больниц китайские власти, 19 мая сообщает издание Global Times.
Обновлено в 06:19
Музыка
Омский артист хочет подать в суд на Олега Газманова за плагиат
В эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» российский артист Олег Газманов рассказал о том, что омский бизнесмен и певец Александр Шаханин хочет подать на него в суд из-за композиции «Бессмертный полк».
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи
Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Политика
Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 04:24
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
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Политика
Мария Бутина записала видеообращение
Обновлено в 06:04
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде
В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Одессе загорелся бывший военный склад
В Одессе загорелся бывший военный склад.
Обновлено в 05:03
Политика
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено вчера в 21:23
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:36
Общество
Губернатор Севастополя обострил конфликт с прокуратурой
Что касается участка, то он, согласно полученным нашим изданием сведений из Единого государственного реестра недвижимости, находится в государственной собственности Севастополя, вид его разрешённого использования — "общественное управление", а информации об обременениях или аренде нет.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Авто
Сколько россияне готовы отдать за LADA 4×4 нового поколения
В соцсети ВК в группе «Сам себе автомеханик» провели опрос, целью которого было выяснить, сколько автолюбители готовы отдать за новую «Ниву».
Обновлено в 05:12
Экономика
Названы страны, куда россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле
Обновлено в 05:11
Авто
Составлен топ-5 подходящих машин для начинающих водителей
Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал в интервью iReactor пять идеальных автомобилей для начинающих водителей.
Обновлено вчера в 06:16
Политика
Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Хоккей
Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Футбол
Головин принёс «Монако» победу в «матче жизни»
"Монако" до сих пор не обеспечил себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон, хотя до конца чемпионата остался всего один матч.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области
Обновлено в 02:21
Происшествия
Во Франции пожарные не могут 12 часов потушить подземную парковку
Пожарные города Бордо (Франция) не могут 12 часов потушить горящие автомобили на подземной парковке.
Обновлено в 04:47
Музыка
Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе
Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Экономика
Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалюту
Несколько крупнейших банков в мире вкладывают порядка $50 млн в новую криптовалюту, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 09:52