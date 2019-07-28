Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в ПетербургеТАСС 09:22
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье руководитель Федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга Дмитрий Логуненков.
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Происшествия
В Невском районе водитель ВАЗ сбил пешехода и скрылся
Водитель на ВАЗ 2199 сбил пешехода на проспекте Обуховской Обороны и скрылся с места происшествия, сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 14:41
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
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Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Культура
Новые замыслы
Главная презентация нового номера прошла в легендарном доме в начале этого лета.
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Политика
Ирландский остров может объединиться в случае продвигаемого Джонсоном брекзита
По словам ирландского премьера Лео Варадкара, выход из ЕС приведёт к тому, что Северная Ирландия «задумается об объединении острова».
Обновлено вчера в 00:24
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В Индии родился ребенок-русалка
По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено в 11:41
Наука
Ледники Аляски тают в 100 раз быстрее прогнозов
Подводный ледник Леконт (к югу от столицы штата) теряет массу в сто раз быстрее спрогнозированных темпов.
Обновлено 26 июля в 01:22
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Директор нацразведки США уйдет в отставку 15 августа
Директор нацразведки США Дэн Коутс уйдет в отставку 15 августа, сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
235-й гарнизонный военный суд, рассмотрев уголовное дело Михаила Горбатова в особом порядке за пару заседаний, признал его виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
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Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Автоспорт
Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии
Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
В Донбассе украинские морпехи устроили бунт
В Донбассе украинские морпехи устроили бунт и потребовали улучшения материального обеспечения личного состава.
Обновлено в 16:44
Политика
В России хотят запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
Во главе "значимых информационных ресурсов" не смогут быть иностранные граждане.
Обновлено 26 июля в 12:44
Футбол
Защитник киевского «Динамо»: «Хотел бы перейти в РПЛ, если бы мог»
Переезд в РПЛ был бы хорошим шагом — там больше хороших команд. Если бы возможность была, я бы хотел перейти туда.
Обновлено в 16:44
Политика
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Шейк заподозрили в романе с экс-мужем Дженнифер Энистон
Российская модель Ирина Шейк начала роман с экс-супругом Дженнифер Энистон, актёром Джастином Теру.
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Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
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Политика
В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией
В центре Батуми прошел многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией.
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Наука
Саудовская Аравия построит тестовый полигон для Hyperloop
Тестовые полигоны уже есть в Хоторне (длина трассы — полтора километра) и Лас-Вегасе (протяженность — полкилометра).
Обновлено в 13:00
Космос
Робот «Федор» стал автором блога в Twitter
Антропоморфный робот Skybot F-850, ранее известный как робот «Федор», получил собственный Twitter-аккаунт, где рассказывает о подготовке к полету.
Обновлено в 13:32
Спорт
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Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:28
Здоровье
Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой поручил ей представить к началу августа предложения по развитию первичного звена здравоохранения.
Обновлено 25 июля в 18:45
Общество
Дымка от пожаров в Сибири накрыла часть Казахстана
Обновлено в 06:33