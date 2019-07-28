Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье руководитель Федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга Дмитрий Логуненков.

Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге

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