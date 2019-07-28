Происшествия

Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в ПетербургеТАСС 09:22

Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье руководитель Федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга Дмитрий Логуненков.
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с чего всё началось

Экс-чемпиона РФ по кикбоксингу нашли застреленным в Петербурге

Тело бывшего чемпиона РФ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли в реке Мойке в Санкт-Петербурге.
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СМИ: в Петербурге нашли тело экс-чемпиона России по кикбоксингу

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Тело экс-чемпиона России и Германии по кикбоксингу вытащили из воды на набережной Мойки

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
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Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ.
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Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
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