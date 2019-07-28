Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в ПетербургеТАСС 09:22
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье руководитель Федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга Дмитрий Логуненков.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Тело бывшего чемпиона РФ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли в реке Мойке в Санкт-Петербурге.РЕН ТВ06:22
Подробнее о событии
Показать все источники
В Санкт-Петербурге найден убитым бывший чемпион России и СНГ по кикбоксингу Сергей Карпенко
КП - Санкт-Петербург08:40
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Москве вновь задержан политик Дмитрий Гудков
Обновлено в 08:30
Происшествия
ТЦ «Атриум» в Москве проверяют после сообщения о минировании
Неизвестный сообщил о "минировании" бизнес-центра "Манхэттен" и торгового центра "Атриум" в центре Москвы, правоохранители уже проводят проверку помещений, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:24
Экономика
«Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.
Обновлено 26 июля в 20:47
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.
Обновлено в 08:55
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле
Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.
Обновлено в 09:31
Транспорт
На Невском проспекте образовалась 9-балльная пробка
В Петербурге, на Невском проспекте, днем 28 июля образовалась 9-балльная пробка — об этом стало известно из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Обновлено в 07:56
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Энергетика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76
Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ.
Обновлено в 08:28
Политика
На Украине просят Зеленского пустить поезд в Крым
Обновлено 26 июля в 11:24
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Религия
В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход
Обновлено в 05:45
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске
Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
Обновлено в 07:17
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова паникёром
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отметился очередным заявлением в сторону российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 07:39
Общество
Московские многодетные семьи получат новые налоговые льготы
Обновлено в 07:34
Технологии
Почему приложения для здорового образа жизни могут быть опасны
Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков - в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Экология
Блогер Варламов назвал свердловчан «быдлом, засирающим родину»
Блогер Илья Варламов пришел в ужас после путешествия по заповедным лесам Свердловской области.
Обновлено 26 июля в 19:11
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
С-400 под ударом? СМИ рассказали о «выключателе» лучших систем ПВО в мире
Информационное издание «Правда-ТВ», сообщает о том, что российские системы противовоздушной и противоракетной обороны могут оказаться под ударом американских ракет.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Сын продюсера Бари Алибасова скрылся с 20 миллионами рублей, заработанными благодаря ажиотажу вокруг отравления отца.
Обновлено в 04:05