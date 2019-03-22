Единоборства
Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»Российская газета 03:28
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Энтони Петтис на турнире в Нэшвилле отправил в нокаут соотечественника Стивена Томпсона. В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
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