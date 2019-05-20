Футбол

Экс-ассистент Моуринью в «Челси» Кларк возглавил сборную ШотландииSports.ru 10:25

Новым главным тренером сборной Шотландии назначен Стив Кларк. 55-летний специалист в свое время работал ассистентом Жозе Моуринью в «Челси», Джанфранко Дзолы в «Вест Хэме» и Кенни Далглиша в «Ливерпуле».
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Бывший помощник Моуринью возглавил соперника сборной России

Советский спорт13:45

Экс-ассистент Моуринью в «Челси» стал главным тренером сборной Шотландии

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Кларк возглавил сборную Шотландии

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Стив Кларк утвержден в качестве главного тренера сборной Шотландии

Sport24.ru10:13

Кларк возглавил сборную Шотландии

Матч ТВ10:38

Экс-ассистент Моуринью в «Челси» Кларк возглавил сборную Шотландии

Sports.ru10:25
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Стив Кларк
Британский футболист
Шотландский футболист и футбольный тренер. Он играл в «Сент-Миррене», «Челси» и сборной Шотландии, выиграв три главных трофея с «Челси» в конце своей карьеры.
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