Футбол
Экс-ассистент Моуринью в «Челси» Кларк возглавил сборную ШотландииSports.ru 10:25
Новым главным тренером сборной Шотландии назначен Стив Кларк. 55-летний специалист в свое время работал ассистентом Жозе Моуринью в «Челси», Джанфранко Дзолы в «Вест Хэме» и Кенни Далглиша в «Ливерпуле».
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