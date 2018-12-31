Хоккей

Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно
RT на русском
04:03

Швейцария
Россия
4 – 7
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Группа A, вчера
Marco Lehmann
1'
Valentin Nussbaumer
10'
15'
Кирилл Марченко
Marco Lehmann
26'
27'
Дмитрий Саморуков
32'
Григорий Денисенко
43'
Кирилл Слепец
47'
Александр Алексеев
Yannick Bruschweiler
48'
52'
Павел Шэн
53'
Виталий Кравцов
Информация о матче: Спорт-Экспресс, Чемпионат
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Бывший хоккейный рефери Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение двух буллитов в ворота сборной России в ходе одной атаки в матче с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира в Канаде.
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