Хоккей

Российских хоккеистов наказали двумя буллитами за один эпизод
Lenta.ru
07:51

Швейцария
Россия
4 – 7
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Группа A, вчера
Marco Lehmann
1'
Valentin Nussbaumer
10'
15'
Кирилл Марченко
Marco Lehmann
26'
27'
Дмитрий Саморуков
32'
Григорий Денисенко
43'
Кирилл Слепец
47'
Александр Алексеев
Yannick Bruschweiler
48'
52'
Павел Шэн
53'
Виталий Кравцов
Информация о матче: Спорт-Экспресс, Чемпионат
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Хоккеисты сборной России были наказаны двумя буллитами в одном эпизоде матча молодежного чемпионата мира со Швейцарией. Видео появилось на YouTube-канале TSN.
Lenta.ru07:51

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