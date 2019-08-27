Футбол
Газета.RuЭкс-арбитр ФИФА смог попасть в бар, показав страничку в «Википедии»
Согласно законодательству в США, у посетителя могут попросить при входе удостоверяющий личность документ. Из-за того, что с собой у англичанина ничего не было, ему пришлось показать охранникам свою страницу в "Википедии", после чего его пустили в бар.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бывшего арбитра Уэбба пустили в бар только когда охраннику показали страничку в Википедии
Комсомольская правда03:27
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Хоккей
Боб Хартли рассказал о травмированных лидерах омского «Авангарда»
На пресс-конференции, посвященной предстоящему сезону КХЛ, сегодня, 27 августа, главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги предсезонных турниров, в которых команда выступила не самым удачным образом.
РИА СуперОмск 07:44
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев
Известия вчера в 08:20
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Кино
Россияне назвали любимые жанры кино
Три четверти россиян заявили, что государству необходимо поддерживать российский кинематограф (77%) для улучшения качества фильмов.
Взгляд.ру 05:59
Кино
Вышел трейлер драмы «Бледная синяя точка» с Натали Портман
Культуромания 02:37
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
iReactor 05:01
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Музыка
Киселев заявил, что к Rap Koktebel все готово на 100%
РИА Новости 06:15
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 06:43
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Происшествия
Крупная пробка образовалась из-за ДТП на внешнем кольце КАД
27 августа в 13.30 на 58-м км внешнего кольца КАД Петербурга (федеральная автодорога А-118), в районе пересечения КАД с Волхонским шоссе, столкнулись два грузовика и легковой автомобили.
Ivbg.ru 07:37
Авто
Mercedes-Benz завтра представит новый GLE Coupe
На сегодняшний день информации о новом Mercedes-Benz GLE Coupe довольно мало.
SpeedMe 01:26
Политика
Бейрут попросил Россию не допустить эскалации между Ливаном и Израилем
"В связи с инцидентом с израильскими беспилотными аппаратами в небе над Бейрутом 25 августа Саад Харири обратился с просьбой к России использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном, угрожающей региональной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 06:37
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Политика
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Транспорт
Реконструкцию Филевской линии московского метро завершат до конца года
Основные работы по ремонту Филевской линии метрополитена завершены.
Российская газета 07:01
Происшествия
В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
ТАСС 06:00
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Авто
NXP и Volkswagen разработали новую противоугонную технологию
Тарантас Ньюс 05:00
Экономика
Первым зампредом правления Росбанка назначена Мария Русева
Мария Русева назначена первым заместителем председателя правления Росбанка, говорится в сообщении кредитной организации.
Банки.ру 05:07
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru вчера в 11:13
Происшествия
Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть
В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель РЖД.
РБК 06:49
Здоровье
Больных сахарным диабетом в России стало больше
За последнее пятилетие в нашей страны стало на 23% больше пациентов, страдающих сахарным диабетом – Челябинская область в число регионов с высоким уровнем заболеваемости не попала Пять лет назад больных диабетом в России насчитывалось 3,9 млн, сейчас, как гласят данные Минздрава, уже 4,8 млн.
U74.Ru 06:29
Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12