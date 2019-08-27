Согласно законодательству в США, у посетителя могут попросить при входе удостоверяющий личность документ. Из-за того, что с собой у англичанина ничего не было, ему пришлось показать охранникам свою страницу в "Википедии", после чего его пустили в бар.

Экс-арбитр ФИФА смог попасть в бар, показав страничку в «Википедии»

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Киберспорт Трейлер и дата выхода Ashen для Steam, GOG, PS4 и Switch Издательство Annapurna Interactive опубликовало новый ролик боевой ролевой игры Ashen в духе серии Souls, которая вышла на Xbox One и РС (только в Epic Games Store) 4 декабря прошлого года.

Музыка Лолита дважды разрыдалась на сцене во время исполнения песни Варум Для певицы выбрали композицию «Городок» Анжелики Варум, однако во время репетиции артистка так растрогалась, что дважды разрыдалась.

Армия и оружие Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире В сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Общество Пенсионеров-льготников подвезут до границы Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Политика Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Общество Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Происшествия Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство, совершенное в 1993 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Теннис Мария Шарапова проиграла Уильямс на старте US Open Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над россиянкой Марией Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Общество Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.

Происшествия В Петербурге двое 17-летних подростков разбились на мотоцикле Сегодня ночью в Красносельском районе Санкт-Петербурга разбились два подростка на мотоцикле.

Экономика Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК.

Политика Вступил в силу новый пакет санкций США против России Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".