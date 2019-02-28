Политика
Экс-адвокат Трампа назвал президента мошенникомРоссийская газета вчера в 18:00
Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, который был осужден за финансовые махинации и дачу ложных показаний перед конгрессом, снова дал показания перед палатой представителей. Он сообщил, что не может подтвердить "сговор Трампа с Россией".
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Экономика
Несколько банков отложили запуск системы быстрых платежей
С четверга, 28 февраля, система быстрых платежей (СБП) заработала в России в полноценном режиме.
Обновлено в 00:32
Политика
Трамп рассказал о разногласиях на переговорах с КНДР
Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что КНДР просила снятия санкций, однако США не могли пойти на такой шаг.
Обновлено в 02:33
Происшествия
СК завершил дело причастной к убийству главы Сергиева Посада банды
Следствие завершило дело в отношении участников банды, которые причастны к убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко и другим особо тяжким преступлениям.
Обновлено в 03:47
Общество
ФСБ завела дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье
Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю привлекло к административной ответственности ряд организаций за плохое содержание косаток и белух в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено в 03:14
Спорт
Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии
В четверг утром Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
ФСБ задержала жителей Белгородской области за сбыт оружия времён войны
Как сообщили ТАСС в Федеральной службе безопасности, эти люди вели незаконные раскопки в местах боёв времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:00
Экономика
Роман Абрамович учредил фонд развития кино
Бизнесмен Роман Абрамович учредил Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 01:40
Происшествия
Опубликовано видео нападения на генерала в отставке в Москве
Камера видеонаблюдения запечатлела момент нападения на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова в Москве.
Обновлено в 03:30
Экономика
ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 02:02
Политика
Киеву грозит штраф за отказ от участия в Евровидении
В Национальной общественной телерадиокомпании Украины не исключили возможных санкций из-за отказа страны участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Москве в ходе драки трое граждан Йемена получили ранения
В московском районе Печатники в ходе драки получили ножевые ранения трое граждан Йемена.
Обновлено в 02:19
Политика
В Сети заговорили о недостойном поведении Порошенко в Запорожье
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга
Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
Обновлено в 01:35
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн руб.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Суд отложил приговор группе, готовившей теракты в Москве и Ингушетии
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник отложил оглашение приговора по делу пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке терактов в Москве и Ингушетии в 2017 году, из-за болезни судьи, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено 26 февраля в 07:10
Происшествия
В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки
В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Ростовских инспекторов ДПС обвинили в избиении крымского министра
Обновлено вчера в 07:35
Экономика
АФК «Система» хочет продать до 20% «Медси»
ГК «Медси» (100% у «Системы») в рейтинге сетей частных клиник Forbes за 2017 г. занимала второе место после «Мать и дитя» Марка Курцера.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
Жизнь россиян сильно изменится с 1 марта
С 1 марта 2019 года в России начнут действовать новые правила для дачников, водителей и работников ЖКХ.
Обновлено 25 февраля в 23:50
Экономика
В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Роскачество выявило пельмени с кишечной палочкой
Обновлено в 00:29
Политика
В конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Немцова
Председатель комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол внесли в конгресс резолюцию с призывом к администрации президента США Дональда Трампа расследовать обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против причастных к этому преступлению, сообщается на сайте комитета.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Река Русская затопила город в Калифорнии
Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Польше задержан экс-вице-президент Пробизнесбанка
В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.
Обновлено в 00:35
Общество
В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках
В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
Политика
Украинский экс-министр предрек «распад» России
История Российской Федерации закончится распадом, заявил бывший министр экономики Украины Владимир Лановой, сообщает "Главред".
Обновлено в 01:50
Политика
Зеленский пообещал отправить Порошенко в тюрьму
Известный шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал в случае своей победы на выборах отправить в тюрьму действующего главу страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:36