Политика

Экс-адвокат Трампа назвал президента мошенникомРоссийская газета 18:00

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, который был осужден за финансовые махинации и дачу ложных показаний перед конгрессом, снова дал показания перед палатой представителей. Он сообщил, что не может подтвердить "сговор Трампа с Россией".
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Коэн: В случае поражения на выборах Трамп вряд ли мирно передаст власть

Life.ru21:34

Коэн заявил, что Трамп приказывал ему угрожать людям и организациям

Росбалт21:14

В палате представителей США обвинили Трампа в нарушении закона

Газета.Ru19:33

Экс‐адвокат Трампа показал конгрессу компромат на президента. Бывший сокурсник лидера США назвал это ложью

Телеканал 360°16:01

Коэн исключил мирную передачу власти Трампом в случае поражения на выборах

Известия19:30

Коэн заявил о приказах Трампа угрожать людям и организациям

РБК15:07

Экс-адвокат Трампа не подтвердил его сговор с Россией

Говорит Москва12:50
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Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено в 20:13
Политика

Ким Чен Ын и Дональд Трамп начали второй день саммита в Ханое

В четверг, 28 февраля, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали второй день саммита.
Обновлено в 20:58
Общество

Весной под сокращение попадут свыше 115 тыс. россиян

В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено в 18:20
Экономика

Часть банков решили отложить полноценный запуск быстрых платежей ЦБ

Запуск мгновенных денежных переводов по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей (СБП) с 28 февраля для всех своих интернет-клиентов подтвердили только 4 из 12 участников системы.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Политика

Госдеп поприветствовал итоги выборов в Молдавии

Госдепартамент США в среду поприветствовал итоги выборов в парламент Молдавии, однако разделил некоторые озабоченности ОБСЕ, говорился в сообщении ведомства.
Обновлено в 20:44
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн руб.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

Опубликовано видео сбитого Пакистаном самолета ВВС Индии

Обновлено в 04:27
Политика

Адвокат Игоря Малашенко прокомментировал его смерть

Обновлено в 19:23
Политика

В Конгрессе США захотели узнать о доходах и имуществе Путина

Члены палаты представителей конгресса США Вал Деминг и Элиза Стефаник внесли законопроект с требованием к разведслужбам предоставить информацию о доходах и имуществе российского президента Владимира Путина, сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 18:27
Происшествия

Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета

Учащийся медицинского класса одной из московских школ спас жизнь мужчине на борту самолета, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Обновлено в 08:29
Политика

Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах

Оригинальный лозунг Порошенко звучит как "Кандидатов много — президент один". Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Обновлено в 15:20
Экономика

Россия через 10 лет планирует построить два эсминца типа «Лидер»

По планам, к концу 20-х годов в России будут функционировать два эсминца типа «Лидер», каждый из которых сможет нести на борту более 100 высокоточных ракет «Циркон», «Калибр» или «Оникс», сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 20:10
Политика

Немецкие СМИ заявили о провале восстания Гуаидо в Венесуэле

Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено в 20:58
Происшествия

Более 50 рабочих госпитализировали из-за выброса хлора в США

Свыше 50 человек госпитализировали после утечки вредных веществ на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works в штате Алабама (США).
Обновлено в 20:56
Происшествия

Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

Обновлено в 13:55
Политика

Порошенко захотели судить на международном трибунале из-за Донбасса

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн предложил создать международный трибунал для назначения меры наказания за военные преступления в Донбассе.
Обновлено в 20:37
Политика

РФ внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле

Проект российской резолюции по Венесуэле распространен среди членов Совбеза ООН.
Обновлено в 19:40
Экономика

S7 Space подала в суд на РКК «Энергия»

Частная космическая компания S7 Space, владеющая проектом «Морской старт», подала иск в суд против предыдущего владельца проекта — корпорации «Энергия».
Обновлено в 18:40
Единоборства

Скончался боец ММА Аркадий Лисин

Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено в 18:05
Музыка

Украина отказалась участвовать в Евровидении-2019

Ранее четыре финалиста отбора отказались ехать на песенный конкурс.
Обновлено в 13:31
Общество

Река Русская затопила город в Калифорнии

Обновлено в 16:59
Транспорт

Дочка «Аэрофлота» ответила на просьбу Совфеда о полетах в Магадан

Авиакомпания «Россия» (Дочка «Аэрофлота») ответила на просьбу Совфеда об увеличении полетов в Магадан.
Обновлено в 17:30
Спорт

Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Общество

Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов

Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу.
Обновлено в 10:08
Политика

Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы

По меньшей мере восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено в 16:39
Энергетика

Венесуэла нарастила экспорт нефти в Индию из-за американских санкций

Венесуэла наращивает экспорт нефти в Европу и Индию из-за влияния санкций Соединенных Штатов, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 21:02
Экономика

Ритейлеры попросили ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard

Торговые ассоциации (компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК) попросили антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard: якобы, устанавливая тарифы, они злоупотребляют доминирующим положением на рынке.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

Обновлено в 15:48
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