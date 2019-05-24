Экранизацию Соника отложили на 3 месяца для переработки дизайна герояGmbox.ru вчера в 12:13

После первого трейлера фильма про Соника создатели картины получили массу негативных отзывов о дизайне главного героя и пообещали к ним прислушаться. И, похоже, действительно прислушались: дату выхода фильма отложили, чтобы переработать дизайн Соника.

Экранизацию Соника отложили на 3 месяца для переработки дизайна героя

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