Кино

Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 годуКиноПоиск 07:09

Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года. Кто напишет сценарий адаптации или поставит картину, не сообщается.
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Дмитрий Глуховский
Российский писатель
Российский писатель и журналист. Автор постапокалиптических романов «Метро 2033» и «Метро 2034», романов-антиутопий «Метро 2035» и «Будущее», мистического романа «Сумерки» и реалистического романа «Текст», сборника «Рассказы о Родине». Создатель книжной серии «Вселенная Метро 2033».
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