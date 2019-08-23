Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году. Об этом сообщил автор романа, писатель Дмитрий Глуховский в своем аккаунте Instagram, опубликовав в пятницу постер с названием ленты и датами. По его данным, фильм выйдет на большой экран 1 января 2022 года.

Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году

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