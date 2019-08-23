Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года. Кто напишет сценарий адаптации или поставит картину, не сообщается.

Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году

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