с чего всё началось

Аналитики Nielsen указывают, что в настоящее время почти 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают только по сниженным ценам.

Экономика Состояние Антипинского НПЗ оценивается руководством «на 3+» Генеральный директор АНПЗ Максим Андриасов оценивает его состоя ние «на 3+» по пятибалльной шкале. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Экономика Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Общество В выходные в Москве снег пока не выпадет В ближайшие выходные снега в столице не ожидается, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Происшествия МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.

Экономика Выручка Mail.ru Group за второй квартал выросла на 22,9% Совокупная сегментная выручка компании выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20,045 млн руб.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Общество Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к ответственности за работу иностранцев Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.

Происшествия В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Спорт Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил список ФFоrвеs.

Происшествия В Челябинской области в ДТП погибли пять человек В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Футбол Хедира может стать игроком «Вулверхэмптона» Ранее стало известно, что новый главный тренер туринцев Маурицио Сарри не заинтересован в услугах Хедиры.

Авто В Узбекистане ускоренно создадут народный автомобиль На госхолдинге "Узавтосаноат" собираются внедрить современные рыночные механизмы и методы управления на основе передового международного опыта, а также организовать дополнительные производства по выпуску запчастей и комплектующих и вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создавать национальные инженерные центры.

Космос Космонавт Савицкая считает, что поселения на Луне не нужны Исследования Луны можно проводить без строительства постоянных поселений на естественном спутнике Земли, рассказала в интервью ТАСС советский космонавт, в настоящее время заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая.

Общество В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории в почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.

Авто «Автотор» построит новый автомобильный завод Холдинг «Автотор» планирует построить новый завод по производству легковых автомобилей марок BMW или Hyundai и Kia.

Авто Тесты проходит обновленная Audi Q5 Модель получит обновления в передней части кузова, на изображениях видно, как ее скрывает пластиковый камуфляж.

Происшествия Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».

Политика В Крыму призвали Киев не играться с санкциями В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Футбол «Спартак» почтил память Черенкова Московский «Спартак» в день 60-летия со дня рождения футболиста клуба Федора Черенкова почтил память игрока.

Политика Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке после скандала Ранее случилась утечка примерно 900 страниц личных текстовых сообщений губернатора Пуэрто-Рико из Telegram, где он употреблял оскорбления в адрес женщин, журналистов, а также критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию.