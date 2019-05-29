Экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян в 2019 годуПРАЙМ 03:02

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

с чего всё началось

Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит.

Эксперты ВШЭ и РАНХиГС в ходе заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton высказали мнение, что в текущем году нет обоснованных причин для роста реальных доходов граждан России.

Экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян в 2019 году

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