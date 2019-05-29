Экономика

Экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян в 2019 годуПРАЙМ 03:02

Эксперты ВШЭ и РАНХиГС в ходе заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton высказали мнение, что в текущем году нет обоснованных причин для роста реальных доходов граждан России.
Читать в источнике
Игорь Николаев
Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит.
— Игорь Николаев, композиторКоммерсантъ 01:56
с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали падение реальных доходов россиян в 2019 году

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
РБКвчера в 17:01

Подробнее о событии

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Газета.Ru05:00

Эксперты не ждут роста реальных располагаемых доходов россиян в 2019 году

Finam.Ruвчера в 06:37

Экономисты призвали не ждать роста доходов россиян в 2019 году

Коммерсантъ01:56

Реальные доходы россиян будут падать шестой год подряд

URA.Ruвчера в 23:25

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 19:39

Экономисты спрогнозировали падение реальных доходов россиян в 2019 году

РБКвчера в 17:01

Реальные доходы россиян в этом году, вопреки ожиданиям правительства, вновь снизятся

Эхо Москвы07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Экономика

Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Космос

Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой

Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.
Обновлено в 06:04
Культура

Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите

Обновлено в 17:30
Политика

Парламент Луизианы одобрил запрет абортов с шестой недели беременности

Палата представителей американского штата Луизиана вслед за сенатом одобрила закон о запрете абортов с 6-й недели беременности, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 19:24
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Для россиян могут ввести "отцовский капитал" за рождение третьего ребенка в семье.
Обновлено вчера в 20:15
Футбол

«Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы

В финальном матче в Баку "синие" разгромили соседей из "Арсенала" со счетом 4:1.
Обновлено в 16:56
Происшествия

В Мурманской области украли крупный мост через реку

В Мурманской области исчез мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова, сообщает "РГ".
Обновлено в 10:11
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Гаджеты

Умная колонка Amazon Echo Show 5 стоит 90 долларов

Речь идет о колонке Echo Show 5, которая получила 5,5-дюймовый дисплей и качественную камеру.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Культура

Electronic Arts представила расписание трансляций EA Play на 8 июня

Обновлено в 14:17
Здоровье

Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения

Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42
Общество

Путин разрешил людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит C, усыновлять детей.
Обновлено в 20:20
Происшествия

Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором

Обновлено в 11:22
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:29
Происшествия

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца

«По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:57
Политика

В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа

Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 14:57
Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено в 16:07
Здоровье

Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары

Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Общество

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Финансы

Уровень закредитованности российских семей вырос за год на 5% - ОНФ

Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:20
Политика

Зеленский внес в Раду закон об импичменте

Экс-депутат Рады оценил демарш украинского парламента Он пояснил, что Зеленский пообещал принять закон об импичменте еще до своего избрания на пост президента.
Обновлено в 08:44
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Политика

Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Общество

Гороскоп на 29 мая: Козерогу не стоит отступать от задуманного, а у Львов откроются новые перспективы

Астролог рекомендует не отступать от задуманного.
Обновлено вчера в 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное