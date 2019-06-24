Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в РоссииБИЗНЕС Online 02:46

Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.

с чего всё началось

Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России

Технологии Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Политика Делегация Украины в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме Украинская делегация в ПАСЕ попыталась прервать выступление сербского депутата Александра Шешеля, который начал свою речь о Крыме на русском языке.

Экономика Минтранс предложил повысить тариф «Платона» Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.

Здоровье Женщина приняла беременность за рак Жительница британского города Бери-Сент-Эдмундс, графство Суффолк, приняла беременность за злокачественную опухоль.

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.

Шоу-бизнес Ева Лонгория крестила сына 19 июня сыну Евы Лонгории и Хосе Антонио Бастона исполнился год. По этому случаю супруги организовали сразу несколько семейных праздников.

Футбол Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.

Космос Космическая корова может быть странной сверхновой Последующие наблюдения за коровой создали две основные теории того, что это может быть: странная сверхновая или экзотическая звезда, измельченная черной дырой.

Шоу-бизнес Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.

Кино Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.

Наука Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.

Политика Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 31 декабря 2020 года действие ответных ограничительных мер в отношении Евросоюза.

Политика Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.

Авто Новый Audi SQ8 появится в продаже летом 2019 года В течение нынешнего лета в салонах европейских дилеров компании Audi появятся первые «живые» экземпляры «заряженного» купе-кроссовера SQ8.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Армия и оружие Корабли Северного флота зашли в Гавану Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Кино Сериал «Зулейха открывает глаза» победил на фестивале «Читка» Самой ожидаемой экранизацией назван сериал "Зулейха открывает глаза" по книге Гузели Яхиной, который осенью покажет телеканал "Россия 1". Действие сериала происходит за 10 лет до начала Великой Отечественной войны, в центре сюжета - раскулаченные крестьяне, которых принудительно отправляли в спецпоселения в Сибирь.