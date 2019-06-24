Экономика

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в РоссииБИЗНЕС Online 02:46

Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.
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с чего всё началось

Неравенство не лечится в кредит

Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

Китайские экономисты предсказали новый финансовый кризис в России

ФедералПресс07:27

Ученые установили, что рост потребкредитования в России может привести к масштабному кризису

Вести.Финанс07:26

Неравенство доходов в России превращается в угрозу финансового кризиса: исследование

Деловой квартал (Екатеринбург)04:04

Китайские экономисты выяснили, что приведет Россию к финансовому кризису

Накануне.Ru04:23

Исследование: рост неравенства доходов добьет Россию

Infox.ru04:06

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России

БИЗНЕС Online02:46

Неравенство не лечится в кредит

Коммерсантъвчера в 18:42
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Политика

Делегация Украины в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме

Украинская делегация в ПАСЕ попыталась прервать выступление сербского депутата Александра Шешеля, который начал свою речь о Крыме на русском языке.
Обновлено в 17:42
Футбол

Сборная Мали разгромила Мавританию в матче Кубка африканских наций

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мали встречалась с национальной командой Мавритании.
Обновлено в 17:51
Происшествия

В Сочи ликвидируют последствия схода селя

Сель сошел в поселке Красная Поляна на улице Набережная Лаванда 24 июня В Сочи ликвидируют последствия схода селя сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:09
Космос

10 вариантов будущего через тысячу лет

Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17
Авто

Mazda отзывает автомобили в России из-за проблем с двигателем

Японская компания Mazda отзывает в России 938 автомобилей Mazda 6 и CX-5 из-за проблем с двигателем.
Обновлено в 15:01
Здоровье

Самые полезные сорта рыбы назвали эксперты

Эксперты назвали самые полезные для здоровья сорта рыбы.
Обновлено в 06:14
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Экономика

Минтранс предложил повысить тариф «Платона»

Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Технологии

МТС изменила логотип впервые за 13 лет

МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Футбол

Джеррард не собирается менять Лэмпарда в «Дерби»

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард дал понять, что не собирается покидать клуб в нынешнее межсезонье.
Обновлено в 13:19
Экономика

Минстрой РФ допускает введение рассрочки пополнения эскроу-счетов

Минстрой РФ допускает введение поэтапного пополнения эскроу-счетов, сообщил в ходе заседания коллегии министерства в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Обновлено в 11:50
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Наука

Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта

Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
Обновлено в 12:45
Общество

Новгородский подрядчик заасфальтировал Береговую всего за три дня

Что касается оплаты, представитель подрядчика заметил, что заработанных денег хватает впритык.
Обновлено в 16:00
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Ростовской области загорелся автобус с 70 детьми

Обновлено в 10:36
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Кино

Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов

В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Общество

МВД предложило расширить полномочия сотрудников ГИБДД

В МВД разработали поправки в КОАП, которые сильно расширяют полномочия сотрудников ДПС.
Обновлено в 03:00
Наука

Ученые рассказали, почему растения не умирают от рака

Как считают учёные, растения в силу своей природы способны заменять поражённые клетки или ткани гораздо легче, чем животные.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Татьяна Навка: «Саша Плющенко – безумный трудоголик»

Фигуристка назвала Сашу настоящим трудоголиком, защитив его от нападок других пользователей Сети.
Обновлено в 16:00
Происшествия

«Кавказский Голунов»: «Я им сказал, что иначе меня бы убили»

В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.
Обновлено в 10:52
Политика

Грузия изменит систему парламентских выборов

Власти Грузии согласились на требования протестующих изменить систему выборов в национальный парламент, сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Обновлено в 05:51
Технологии

Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено в 09:53
Музыка

Американский музыкант Дейв Бартоломью умер в возрасте 100 лет

Бартоломью работал в жанре рок-н-ролл, сотрудничал со множеством исполнителей.
Обновлено в 00:19
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено в 15:23
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
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