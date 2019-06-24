Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в РоссииБИЗНЕС Online 02:46

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с чего всё началось

Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России

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