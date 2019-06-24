Экономика

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в РоссииБИЗНЕС Online 02:46

Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.
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с чего всё началось

Неравенство не лечится в кредит

Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

Китайские экономисты предсказали новый финансовый кризис в России

ФедералПресс07:27

Неравенство доходов в России превращается в угрозу финансового кризиса: исследование

Деловой квартал (Екатеринбург)04:04

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России

БИЗНЕС Online02:46

Китайские экономисты выяснили, что приведет Россию к финансовому кризису

Накануне.Ru04:23

Исследование: рост неравенства доходов добьет Россию

Infox.ru04:06

Ученые установили, что рост потребкредитования в России может привести к масштабному кризису

Вести.Финанс07:26

Неравенство не лечится в кредит

Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:05, Вашингтон
Общество

Россияне признались в несбывшихся детских мечтах

Уточняется, что детская мечта и реальность в части трудоустройства полностью совпали у 5 процентов опрошенных, 17 процентов заявили о частичном совпадении.
Обновлено в 20:30
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Авто

Citroen откажется от выпуска кроссовера C4 Cactus

Французская компания Citroen планирует отказаться от выпуска компактного кроссовера C4 Cactus.
Обновлено в 04:09
Политика

Делегация Украины в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме

Украинская делегация в ПАСЕ попыталась прервать выступление сербского депутата Александра Шешеля, который начал свою речь о Крыме на русском языке.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Происшествия

В Ростовской области загорелся автобус с детьми

Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Общество

ВЦИОМ: Россияне считают молодежь ориентированной на материальные ценности

Более 80 процентов опрошенных граждан Российской Федерации, основная часть которых находится в возрасте от 35 до 44 лет, считают, что современная молодежь ориентирована на материальные ценности.
Обновлено в 20:23
Происшествия

Пожар в доме на севере Москвы: один человек погиб, один пострадал

В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на Кронштадском бульваре в Москве, один человек погиб и еще один пострадал.
Обновлено в 20:39
Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Политика

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Обновлено в 19:10
Экономика

Лотереи вытянули счастливый билет

Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

Обновлено в 15:09
Общество

Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов

В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Игры

Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4

Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М

Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:11
Политика

Путин на год продлил продуктовое эмбарго

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран Евросоюза.
Обновлено в 07:25
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Наука

Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах

Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.
Обновлено в 06:38
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Космос

Мощный всплеск метана обнаружен на Марсе

Лазерный спектрометр Curiosity зарегистрировал всплеск метана в 21 миллиард частей на миллиард по объему (ppbv) в кратере Гейла, регионе, который марсоход исследовал с момента его посадки в 2012 году.
Обновлено в 02:44
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии

В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено в 19:39
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления

Обновлено в 08:54
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Культура

Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину

Обновлено в 10:45
Политика

Новая церковь Украины отобрала у Филарета управление епархией

Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) отделяется, потому что выданный ПЦУ томос не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит ее в зависимость от Константинополя.
Обновлено в 10:05
Авто

Участники авторынка РФ ждут снижения продаж на 3-10% в 19г

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), объединяющая большинство работающих в России автопроизводителей и ведущая статистику продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ, в январе прогнозировала, что в этом году рынок вырастет на 3,6% до 1,87 миллиона авто.
Обновлено в 12:28
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