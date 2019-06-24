Экономика
Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в РоссииБИЗНЕС Online 02:46
В исследовании китайских экономистов на примере России показана зависимость между кредитованием населения в крупных развивающихся экономиках и ростом неравенства доходов. Исследователи проверяли гипотезу, выдвинутую в 2010 году профессором Чикагского университета Рагурамом Раджаном.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:00, Вашингтон
Общество
«Росконтроль» обнаружил ДНК свиньи в говяжьих сардельках
Обновлено в 01:55
Происшествия
Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части
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Обновлено в 02:08
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено 21 июня в 05:16
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Футбол
«ПСЖ» отказался продать Неймара в «Барселону»
Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за €222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.
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Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
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Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Общество
Более 1 млн кв. м жилья по программе реновации поставил столичный Росреестр на кадастровый учет
Более 1 млн кв. м жилья по программе реновации поставлено на кадастровый учет управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.
Обновлено в 02:39
Общество
Наталья Котова назвала первоочередные задачи развития Челябинска
В настоящий момент главная задача, которая стоит перед мэрией, динамичное развитие города.
Обновлено в 02:27
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Боевики «Ан-Нусры» планируют атаку с беспилотниками на САА в Идлибе
Бойцы САА захватили самодельный ударный беспилотный аппарат боевиков, который они запустили со своей базы в районе Маарет ан-Нумана 22 июня.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 11:20
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Технологии
Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Наука
Исследование показало вред алкоголя даже в малых дозах
Исследование «Влияние алкоголя на чувство воли у здоровых людей» стало первым на подобную тематику.
Обновлено в 02:22
Музыка
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Обновлено вчера в 03:31
Кино
Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов
Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Калининградской области обещают длительное похолодание
В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
В воскресенье Зурабишвили не стала отвечать на вопрос Euronews, что она имела в виду, но заявила, что туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, а политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Экономика
Составлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии
Россия заняла 12-е место по доступности и третье — по стоимости электроэнергии в рейтинге европейских стран.
Обновлено в 02:16
Общество
Более 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии
В Роспотребнадзоре заявили, что более 700 человек обратились в ведомство в связи с ситуацией в Грузии.
Обновлено в 02:16
Футбол
Грузинские футбольные команды вышли на игры в антироссийской форме
Обновлено вчера в 08:25
Транспорт
В Екатеринбурге подземный переход на Эльмаше закопают за 45 млн рублей
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который демонтирует подземный переход на перекрестке Фронтовых Бригад и Старых Большевиков на Эльмаше.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06