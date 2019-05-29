Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 годуРБК 17:01

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

с чего всё началось

Минэкономразвития ожидает увеличения показателя реальных доходов населения на 1% в 2019 году. Одна из девяти национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом в майском указе, — добиться устойчивого роста реальных доходов россиян.

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

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