Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 годуРБК 17:01

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

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