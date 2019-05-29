Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 годуРБК 17:01

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

с чего всё началось

Минэкономразвития ожидает увеличения показателя реальных доходов населения на 1% в 2019 году. Одна из девяти национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом в майском указе, — добиться устойчивого роста реальных доходов россиян.

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

Общество Названы самые востребованные профессии Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.

Происшествия Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.

Политика Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

Армия и оружие Сирийская армия отбила город в провинции Хама Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.

Экономика Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.

Здоровье Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Здоровье В России рак желудка выявляется в 40% случаев на поздней стадии По словам специалиста, средняя продолжительность жизни человека, у которого диагностировали рак желудка на поздней стадии, составляет 12 месяцев.

Происшествия Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Уточняется, что эти выплаты могут быть введены наряду с материнским капиталом как дополнительная мера поддержки семей с детьми.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Общество Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.

Политика Нетрезвый депутат Рады устроил скандал в прямом эфире Народного депутата Украины Игоря Мосийчука зрители телепрограммы заподозрили в появлении в прямом эфире в нетрезвом состоянии.

Армия и оружие Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.

Здоровье Жителям столицы помогут подобрать спортивную секцию Как следует из названия форума, главная его цель — продемонстрировать возможности создания в любом городе и поселении страны такой среды, в которой бы ведению здорового образа жизни ничего не препятствовало.

Происшествия После ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело По факту ДТП с автобусом под Уссурийском возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Общество В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Политика Глава ДНР оценил действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе Как указал Пушилин, обеспечить прекращение огня в Донбассе способны лишь жесткие меры в отношении украинских радикалов, однако, по всей видимости, сейчас таких возможностей у Зеленского нет.

Происшествия Суд ХМАО вынес приговор убийце, расчленившему лидера казачьего штаба Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор Рудобу Мухторову, убившему и расчленившему лидера штаба казачьей станицы Ермаковской, ветерана чеченской войны Александра Лаврова.