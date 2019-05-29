Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 годуРБК вчера в 17:01
С 2013 года реальные доходы упали на 8,3%, согласно новой методике (по прежней методологии падение достигало 10,9%). Минэкономразвития ожидает увеличения показателя реальных доходов населения на 1% в 2019 году.
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Весной прошлого года были президентские выборы, накачка бюджетного сектора с целью выполнения майских указов 2012 года. Это предопределяет то, что во втором квартале 2019 года, как минимум, негативная тенденция сохранится.
— Игорь Николаев, композиторРБК вчера в 17:01
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.РБКвчера в 17:01
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