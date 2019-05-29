Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 годуГазета.Ru 05:00
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет. К такому выводу пришли экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Свои расчеты они привели на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton "О реальных доходах россиян".
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Весной прошлого года были президентские выборы, накачка бюджетного сектора с целью выполнения майских указов 2012 года. Это предопределяет то, что во втором квартале 2019 года, как минимум, негативная тенденция сохранится.
— Игорь Николаев, композиторРБК вчера в 17:01
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.РБКвчера в 17:01
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