Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 годуГазета.Ru 05:00

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

с чего всё началось

Весной прошлого года были президентские выборы, накачка бюджетного сектора с целью выполнения майских указов 2012 года. Это предопределяет то, что во втором квартале 2019 года, как минимум, негативная тенденция сохранится.

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет. К такому выводу пришли экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Свои расчеты они привели на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton "О реальных доходах россиян".

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Происшествия «Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.

Общество Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге из-за комментариев Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского интернет-издания Е1.ru удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.

Авто Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.

Общество Почти половине семей в России хватает денег только на еду и одежду Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду.

Хоккей Зеленский предоставил украинское гражданство российскому хоккеисту Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову, которые последние два сезона выступает в Донбассе.

Политика Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Общество В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом» Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.

Экономика «Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир» Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.

Политика Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.

Шоу-бизнес Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.

Происшествия «Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения «Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

Общество Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.

Политика В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Политика Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.

Экономика Иностранные банки игнорируют россиян, опасаясь санкций Иностранные банки стали проводить жесткий отбор частных клиентов из России.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о методах США по дестабилизации РФ В США подготовлен доклад, в котором указаны методы давления на Москву и дестабилизации ситуации в стране.

Футбол «Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».

Экономика Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.

Происшествия Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.