Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 годуГазета.Ru 05:00

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет. К такому выводу пришли экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Свои расчеты они привели на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton "О реальных доходах россиян".
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Игорь Николаев
Весной прошлого года были президентские выборы, накачка бюджетного сектора с целью выполнения майских указов 2012 года. Это предопределяет то, что во втором квартале 2019 года, как минимум, негативная тенденция сохранится.
— Игорь Николаев, композиторРБК вчера в 17:01
с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали падение реальных доходов россиян в 2019 году

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
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Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

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