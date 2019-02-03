Экономисты оценили вероятность взлета доллара до 85 рублейРоссийская газета 02 февраля в 23:00

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты": - В январе рост стоимости рубля составил более 6 процентов по отношению к доллару.

с чего всё началось

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