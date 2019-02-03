Финансы
Экономисты оценили вероятность взлета доллара до 85 рублейРоссийская газета 02 февраля в 23:00
Поводом для возобновления роста может стать улучшение настроения на нефтяном рынке и дальнейшая просадка доллара. Иначе рубль продолжит торговаться вблизи новых максимумов, с высоким шансом вновь ослабнуть до уровня в 67 за доллар.
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с чего всё началось
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты": - В январе рост стоимости рубля составил более 6 процентов по отношению к доллару.Российская газета02 февраля в 23:00
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Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в центре Москвы
Обновлено в 00:23
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
Обновлено вчера в 20:01
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей, нарушающих ПДД
Система «Яндекс.Такси» нашла способ сократить число аварий, связанных с таксистами путем отстранения от работы нарушителей ПДД.
Обновлено вчера в 22:14
Космос
Маск впервые испытал двигатель для межпланетного корабля
Американская компания SpaceX миллиардера Илона Маска провела первые огневые испытания двигателя для межпланетного космического корабля Starship, который планирует построить.
Обновлено в 01:52
Авто
Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине
Обновлено вчера в 15:36
Политика
На Украине рассказали об «обмане Запада»
Бывший министр транспорта Украины в кабинете Юлии Тимошенко Евгений Червоненко назвал "болтовней" обещания о скором присоединении страны к ЕС и НАТО.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро
"На центральном участке Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:57
Здоровье
Онколог назвал лучший способ уберечься от рака
Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Дилеры Aurus начнут принимать заказы на автомобиль в середине февраля
Два дилерских салона — «Авилон» и «Панавто» — начнут принимать заказы на российские автомобили серии Aurus 15 февраля.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Самолет пропавшего футболиста Салы найден
Обновлено вчера в 17:17
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Транспорт
В России появятся уменьшенные дорожные знаки
В России могут появится уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
Самолет из Москвы не приземлился в Красноярске из-за морозов
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии
Легкомоторный самолет разрушился в воздухе, обломки упали на жилой дом в городе Йорба-Линда, штат Калифорния, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:14
Музыка
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет
Обновлено 02 февраля в 23:51
Общество
Подъездные пути к Крымскому мосту перенесут для сохранения античной усадьбы
Железнодорожные подъездные пути к Крымскому мосту будут перенесены на 150 метров для того, чтобы сохранить древнюю усадьбу Манитра в районе Керчи.
Обновлено в 01:36
Общество
Москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода
Жители Москвы смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД).
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
К месту работ по расчистке завала на Бурее доставили буровую установку
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Россияне смогут сохранить пенсии по старым правилам
Часть россиян смогут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов по старым правилам — начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, пишут «Известия».
Обновлено в 01:28
Здоровье
В России выросло число онкобольных
В России в 2018 году выявили 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава.
Обновлено в 02:17
Общество
Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей
Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.
Обновлено вчера в 21:42
Технологии
ФСБ предложила внедрить свои сим-карты при переходе к сетям 5G
ФСБ предложила использовать российские сим-карты и криптографию для связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 02:06
Экономика
«Победа» пожаловалась властям на несостоятельность Utair
В декабре 2014 г. гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев и гендиректор авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимир Объедков попросили первого вице-премьера Игоря Шувалова не поддерживать Utair, финансовые проблемы которой стали следствием «бессистемной экспансии» за счет дешевых тарифов.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В аварии под Владимиром погибли три человека
Три человека погибли, пятеро ранены в столкновении микроавтобуса и грузовика во Владимирской области, сообщили в УМВД по региону.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Ленобласти мужчина с ножом взял в заложники врачей скорой
В Ленинградской области полицейским пришлось вызволять из чужой квартиры сотрудников скорой помощи, прибывших на вызов.
Обновлено в 02:19
Общество
«Левада-центр»: уехать жить за границу хотят более 40% молодых россиян
Среди россиян, желающих выехать за рубеж на постоянное место жительства, наиболее высокий процент (41%) составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 00:57
Происшествия
Арестованный челябинский депутат отпущен из СИЗО
Областной суд отпустил его под домашний арест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.
Обновлено в 01:39
Кино
Появился тизер новых «Мстителей»
Киностудия Marvel представила в своем YouTube-аккаунте тизер фильма «Мстители: Финал», который выйдет на экраны кинотеатров в грядущем апреле.
Обновлено в 00:48
Экономика
Компании Tesla грозит банкротство через месяц
Компания Tesla Илона Маска через месяц должна будет заплатить 920 миллионов долларов по облигациям.
Обновлено вчера в 23:26