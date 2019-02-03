Финансы

Экономисты оценили вероятность взлета доллара до 85 рублейРоссийская газета вчера в 23:00

Поводом для возобновления роста может стать улучшение настроения на нефтяном рынке и дальнейшая просадка доллара. Иначе рубль продолжит торговаться вблизи новых максимумов, с высоким шансом вновь ослабнуть до уровня в 67 за доллар.
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с чего всё началось

Экономисты оценили вероятность взлета доллара до 85 рублей

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты": - В январе рост стоимости рубля составил более 6 процентов по отношению к доллару.
Российская газетавчера в 23:00

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Экономист оценил вероятность повышения курса доллара до 85 рублей

БИЗНЕС Online15:29

Экономисты оценили вероятность взлета доллара до 85 рублей

Российская газетавчера в 23:00

Аналитик оценил вероятность роста доллара до 85 рублей

News.ru08:06

Экономист оценил вероятность роста доллара до 85 рублей

ФАН07:12

Вероятность роста доллара до 85 рублей оценил эксперт

Народные новости07:08

Эксперт оценил вероятность роста доллара до 85 рублей

iReactor06:34

Экономист оценил вероятность взлёта доллара до 85 рублей

Life.ru09:38
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
Происшествия

Появились фото с места ДТП с автобусом в Калужской области

Обновлено в 03:14
Авто

«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок

Январь 2019 года стал первым в истории украинского автопрома месяцем, когда не было зафиксировано ни одной продажи новых автомобилей ЗАЗ.
Обновлено в 07:36
Музыка

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Пропавший самолет с футболистом Салой обнаружен на дне Ла-Манша

27 января семья пропавшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы начала собственную операцию по поиску самолета, на борту которого находился спортсмен.
Обновлено в 16:49
Общество

Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ

Обновлено в 07:53
Театры

В Петербурге умер актер Анатолий Артемов

Обновлено в 14:19
Происшествия

Задержанный за взрывчатку аспирант МГУ сообщил о пытках в полиции

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, которого подозревают в изготовлении взрывчатки, пожаловался на насилие и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Энгельсе 30 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии

В городе Энгельсе Саратовской области порядка 30 тысяч жителей остались без воды из-за понижения давления холодного водоснабжения в связи с аварией, произошедшей на сетях водоканала.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште

Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву.
Обновлено в 16:44
Общество

В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $20,3 млн

Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 26,6 млн канадских долларов ($20,3 млн) разыграли в Канаде.
Обновлено в 02:17
Футбол

«Реал» разгромил «Алавес» в матче Испании

Обновлено в 16:48
Спорт

Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России

На прошедшем в декабре взрослом чемпионате России Трусова стала второй, Косторная заняла третье место, а победу одержала Щербакова.
Обновлено в 12:35
Экономика

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Гаджеты

Ростех запустил в продажу телефон с защитой от прослушки

Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).
Обновлено в 07:56
Происшествия

У суворовцев из Ульяновска нашли личинки червей

В Ульяновском суворовском училище выявлена вспышка паразитарной болезни эхинококкоза, вызываемая ленточными червями.
Обновлено в 16:46
Авто

Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте

Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Три человека погибли, отравившись угарным газом в гараже в Москве

Тела трех человек нашли в гараже на востоке Москвы, пишут СМИ.
Обновлено в 16:59
Авто

Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети

Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Пассажиры «Аллегро» прибыли на Финляндский вокзал

Обновлено в 16:10
Технологии

Кнопка «дизлайк» на Youtube может исчезнуть

В YouTube не исключили, что при оценке видео на хостинге исчезнет кнопка «дизлайк».
Обновлено в 12:38
Происшествия

В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области

Обновлено в 14:00
Происшествия

Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу

Обновлено в 11:33
Здоровье

Минздрав сообщил об увеличении случаев заболевания раком в России

В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ.
Обновлено в 17:10
Политика

Израиль приступил к возведению стены на границе с сектором Газа

Обновлено в 09:03
Происшествия

На военной базе РФ в Таджикистане нарушитель подорвался на боеприпасе

Неизвестный мужчина проник на крупнейший военный объект РФ за рубежом, 201-ю военную базу, расположенную в Таджикистане.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

США разместят на границе с Мексикой почти 4 тысячи военных

Соединенные Штаты разместят дополнительные силы военнослужащих на юго-западном участке границы с Мексикой.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Число мигрантов, погибших при крушении лодки на Багамах, выросло до 28

Обновлено в 16:53
Происшествия

МВД проверит полицейских, скинувших дедушку со скамейки

Сотрудники министерства внутренних дел проведут проверку действий полицейских, которые скинули пожилого мужчину со скамейки на пол.
Обновлено в 16:35
Наука

В тающем антарктическом леднике обнаружена гигантская полость

Исследователи обнаружили в антарктическом леднике Туэйтса огромную полость, которая была образована в нем в результате таяния.
Обновлено 31 января в 13:04
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