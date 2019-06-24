Политика

Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» РоссииВечерняя Москва 06:06

По данным организации Transparency International Georgia, Грузия рискует потерять порядка 100 миллионов долларов из-за «туристического эмбарго» со стороны России.
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Сколько потеряет Грузия без российских туристов

Газета.Ru03:24

Аналитики подсчитали ущерб Грузии от потери российских туристов

Экономика сегодня06:56

Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» России

Вечерняя Москва06:06

Эксперты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» со стороны России

Народные новости04:39

Эксперты оценили ущерб Грузии от российского «туристического эмбарго»

Известия04:21

Сколько потеряет Грузия из-за политической провокации против России. «Говорит» кулькулятор

Царьград03:36

Названа сумма ущерба Грузии из-за «туристического эмбарго» со стороны РФ

iReactor06:58
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Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:03
Политика

Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

Ситуация в Грузии для российских туристов остается опасной, а в целом в стране царит подогреваемая радикалами русофобская истерия.
Обновлено в 07:20
Политика

В Грузии рассказали, что будет без российских туристов

Что касается денежного ущерба, то он составит до 100 млн долларов, если поток российских туристов прервется.
Обновлено в 05:03
Политика

ЦИК Турции объявил о победе оппозиционера на выборах мэра Стамбула

Председатель Центризбиркома Турции (ЦИК) Сади Гювен объявил о победе на выборах мэра Стамбула представителя от оппозиционной партии «Союз нации» Экрема Имамоглу, передает информагентство «Анадолу».
Обновлено в 05:34
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Наука

Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса

Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека

Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Общество

Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

Обновлено в 05:40
Политика

Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Политика

Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года

Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года.
Обновлено в 06:56
Политика

Путин продлил продэмбарго до конца 2020 года

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введённого в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено в 07:21
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Политика

Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию

Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.
Обновлено 22 июня в 21:22
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Обновлено вчера в 17:28
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Энергетика

Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы

В гости к Максиму Галкину и Алле Пугачевой приехали Светлана Лобода и Александр Ревва.
Обновлено в 07:22
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 71,6 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 24,83 копейки - до 71,5973 рубля, курс доллара уменьшился на 22 копейки, до 62,9095 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:25
Энергетика

«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ

Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
Обновлено в 04:25
Политика

Из-за бытового скандала обрушился рейтинг Бориса Джонсона

У экс-министра иностранных дел Англии Бориса Джонсона произошло быстрое падение рейтинга.
Обновлено в 07:12
Музыка

Филипп Киркоров принял роды в своем новом клипе

Премьера видео на песню «Стеснение пропало» состоится 24 июня. А пока певец поделился в «Инстаграме» тизером нового клипа.
Обновлено вчера в 06:44
Общество

Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ

Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Спорт

Дина Аверина: «На Олимпиаде-2018 болела за Загитову»

Обновлено вчера в 15:57
Финансы

Bank of America: Трамп может девальвировать доллар

Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:04
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
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