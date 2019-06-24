Политика
Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» РоссииВечерняя Москва 06:06
По данным организации Transparency International Georgia, Грузия рискует потерять порядка 100 миллионов долларов из-за «туристического эмбарго» со стороны России.
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Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
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Обновлено в 05:03
Политика
Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
Ситуация в Грузии для российских туристов остается опасной, а в целом в стране царит подогреваемая радикалами русофобская истерия.
Обновлено в 07:20
Политика
В Грузии рассказали, что будет без российских туристов
Что касается денежного ущерба, то он составит до 100 млн долларов, если поток российских туристов прервется.
Обновлено в 05:03
Политика
ЦИК Турции объявил о победе оппозиционера на выборах мэра Стамбула
Председатель Центризбиркома Турции (ЦИК) Сади Гювен объявил о победе на выборах мэра Стамбула представителя от оппозиционной партии «Союз нации» Экрема Имамоглу, передает информагентство «Анадолу».
Обновлено в 05:34
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
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Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса
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Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
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Политика
Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины
Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Политика
Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года
Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года.
Обновлено в 06:56
Политика
Путин продлил продэмбарго до конца 2020 года
Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введённого в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено в 07:21
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Политика
Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию
Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.
Обновлено 22 июня в 21:22
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы
В гости к Максиму Галкину и Алле Пугачевой приехали Светлана Лобода и Александр Ревва.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 71,6 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 24,83 копейки - до 71,5973 рубля, курс доллара уменьшился на 22 копейки, до 62,9095 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:25
Энергетика
«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ
Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
Обновлено в 04:25
Политика
Из-за бытового скандала обрушился рейтинг Бориса Джонсона
У экс-министра иностранных дел Англии Бориса Джонсона произошло быстрое падение рейтинга.
Обновлено в 07:12
Музыка
Филипп Киркоров принял роды в своем новом клипе
Премьера видео на песню «Стеснение пропало» состоится 24 июня. А пока певец поделился в «Инстаграме» тизером нового клипа.
Обновлено вчера в 06:44
Общество
Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ
Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Спорт
Дина Аверина: «На Олимпиаде-2018 болела за Загитову»
Обновлено вчера в 15:57
Финансы
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:04
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12